Mujer denuncia que le allanaron la casa por error

Karen de Guiseppe denunció a través de LU 24 que la policía ingresó por la fuerza a su casa en el marco de un allanamiento por robo. Tras romper el candado e ingresar a la vivienda, se dieron cuenta que se equivocaron de familia.



El hecho ocurrió después de las 16 horas en Ameghino 1497 cuando la mujer no se encontraba en su casa, y una vecina fue quien le avisó de que los uniformados se hallaban dentro.

El allanamiento fue autorizado por el Dr. Facundo Lemble, a cargo de la UFIJ N°13, en una causa caratulada como “robo agravado por escalamiento”. En la vivienda buscaban una caladora de mano, una agujereadora de mano y una amoladora.

En la orden de registro si bien no constata el número del domicilio de la calle Ameghino, menciona que es a la altura del “1500” y describe la vivienda (ver fotos). Además indica que en el lugar reside el señor Yael Nicolás Sánchez.

El descargo de la damnificada

La mujer aseguró que “el registro domiciliario era en la casa de enfrente, en donde vive Yael Nicolás Sánchez. Mi marido está detenido por otra causa, pero ahora vinieron y me rompieron todo, y cuando volví estaba todo tirado y la policía no se hizo presente”, dijo muy enojada.

Pidió “que se haga justicia porque acá no era, el allanamiento era enfrente. Ellos se tendrían que haber presentado primero, esperar que venga alguien de la casa, el dueño o la dueña, pero no esperaron nada”.

“Quiero que todas las cosas que me rompieron me las paguen”, concluyó.