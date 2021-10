Mujer Policía presa por violencia de género sobre su ex también Policía

Una mujer policía de nuestra ciudad fue aprehendida en las últimas horas luego de atacar a su ex pareja y agredir a quién acudió al llamado de emergencia.



El hecho ocurrió el viernes por la noche, en el Balneario Orense, en circunstancias que deberán establecerse, lo cierto es que la mujer policía tiene una perimetral de acercamiento hacia sus hijos y ex marido, ya que presenta una problemática psiquiátrica de violencia, que obligó a la justicia a entregar la custodia de los menores a su padre, también policía.

Lo que dejó sorprendidos a los habitantes de la localidad fue que el violento episodio habría ocurrido en instalaciones del propio destacamento policial donde el padre de familia cumple funciones. La gravedad del caso se potenció luego que la mujer también agrediera a su par policía cuando intentó intervenir en el ataque.

La Policía aprehendida tendría un historial de violencia hacia su ex esposo. Actualmente no ejerce su función dado que se encuentra con licencia psiquiátrica desde hace tiempo.

Los menores, hijos de la pareja, habrían sido testigos involuntarios de toda la situación, lo que ameritó un llamado al Juzgado de Familia para poner en conocimiento un nuevo hecho de violencia padecido por los pequeños.

La mujer estaría alojada en una dependencia policial de nuestro distrito, a disposición de la Justicia en turno, quién determinará los pasos a seguir, aunque la intervención de Asuntos Internos de la bonaerense también tendrá que resolver la situación, porque aunque se encuentre licenciada, la función policial no se pierde.

