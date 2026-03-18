Múltiples aprehensiones y secuestros en operativos del CPR

18 marzo, 2026 493

En lo que va de Marzo y en el marco de las órdenes de servicio dispuestas por el Comando de Prevención Rural (C.P.R.) de Tres Arroyos, durante la primera mitad del mes se desplegaron diversos procedimientos de control que arrojaron resultados positivos en materia de seguridad y lucha contra el delito en el ámbito rural. Las actuaciones incluyeron desde la captura de personas con deudas pendientes ante la justicia hasta infracciones por drogas y protección de la fauna silvestre.

Las intervenciones comenzaron el pasado 4 de marzo en las inmediaciones de la Avenida Esteban Echeverría al 1100, donde los efectivos identificaron a una mujer de 27 años sobre quien pesaba un pedido de captura activa. La sospechosa era buscada en relación con una causa caratulada como lesiones leves, lesiones agravadas por el vínculo y abuso sexual, quedando inmediatamente a disposición de la fiscalía interviniente.

En una línea similar, el 9 de marzo, el personal policial interceptó en la Avenida San Martín a un hombre de 30 años que también registraba un pedido de captura vigente por infracciones a la Ley 8031/73.

Ese mismo día, las tareas de prevención se trasladaron a la Ruta Nacional 228. A la altura del kilómetro 128,5, los agentes interceptaron un vehículo y hallaron en poder del conductor un total de 13,7 gramos de cannabis sativa. El sujeto fue imputado por infracción a la Ley de Drogas (23.737), mientras que el rodado fue secuestrado por no cumplir con la documentación exigida por la Ley Nacional de Tránsito.

Por otra parte, la lucha contra la caza furtiva marcó la agenda de la segunda semana del mes. El pasado domingo, en un camino vecinal del Cuartel VIII, fueron interceptados dos hombres que transportaban ejemplares de carpincho sin vida. Ambos enfrentan actuaciones por violar la Ley Nacional N° 22.421 de Conservación de la Fauna. Finalmente, el lunes, se desarticularon grupos de cazadores en el Cuartel VI que utilizaban perros galgo para la captura de liebres europeas. En este último caso, se procedió a la desnaturalización de las piezas y al secuestro de los animales involucrados por infracción al Código Rural bonaerense.

Desde el C.P.R. de Tres Arroyos destacaron que estos resultados reflejan una operatividad constante en los caminos del partido, orientada a mantener la presencia policial y garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes en todo el sector rural.

Volver