Murió aplastado por su propio camión en una planta de silos

17 marzo, 2026 1.893

Un camionero murió este lunes en un trágico hecho ocurrido en la planta de calado de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) en Quequén. La víctima fue identificada como Carlos “Vasco” Larrañaga, de 70 años, quien falleció tras quedar aplastado por su propio camión mientras aguardaba su turno en el predio.

Según informó Ecos Diarios, el hombre se encontraba con su unidad en el sector de la planta cuando descendió del vehículo para realizar una consulta vinculada con la espera. Larrañaga conducía un camión Mercedes Benz 1114, tipo batea, utilizado para el transporte de cereales.

Por causas que aún se investigan, el camión comenzó a desplazarse hacia atrás mientras el transportista se encontraba fuera del vehículo. En ese momento, el hombre quedó atrapado entre su camión y otro transporte de carga, un Scania que estaba detrás. El impacto lo comprimió contra el segundo vehículo y posteriormente fue aplastado por las ruedas, lo que le provocó la muerte en el acto.

El episodio generó conmoción entre otros transportistas que se encontraban en el lugar. La investigación quedó a cargo de la fiscalía del Departamento Judicial Necochea, que busca establecer con precisión cómo se produjo la secuencia que derivó en la tragedia.

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