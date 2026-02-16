Murió atropellado mientras prestaba ayuda en la Ruta 88

16 febrero, 2026 637

En la Ruta 88, que conecta Mar del Plata con Necochea, se produjo en la noche del sábado un siniestro vial con consecuencias fatales, en el que murió un hombre que había acudido a prestar ayuda luego de advertir el choque de un Fiat Palio con un carpincho que cruzó la cinta asfáltica.

Según el portal Cuatro Vientos, el saldo fatal se produjo en el kilómetro 65 y no a consecuencia del choque con el animal, sino fue un puestero que advirtió la situación y se acercó al lugar.

Luego del impacto con el carpincho, el auto quedó parado sobre la cinta asfáltica, con importantes daños, con el riesgo que implicaba la situación dado el tránsito que normalmente tiene la ruta.

Fue así como minutos después, el conductor de un Fiat Uno intentó esquivar el primer accidente, pero en medio de la maniobra sorpresiva, perdió el control y terminó embistiendo al hombre que se encontraba al costado del camino, oriundo de Mechongué, de 38 años.

A pesar de la rápida intervención de los servicios de emergencia, las lesiones resultaron mortales.

Trabajaron efectivos policiales y personal de emergencias médicas, en el lugar, quienes ordenaron el tránsito en la zona y preservaron la escena, iniciándose las pericias que buscarán reconstruir la mecánica y determinar posibles responsabilidades.

Volver