Murió un obrero en Tandil al caer de un techo que reparaba
Un joven de 27 años falleció en las últimas horas luego de sufrir un grave accidente laboral en un establecimiento ubicado en la intersección de avenida Balbín y calle Newton.
El hecho ocurrió el pasado viernes 29, en horas de la mañana, cuando la víctima, identificada como Facundo Díaz, se encontraba realizando tareas de reparación sobre el techo de una maderera situada en ese sector de la ciudad.
Tras el accidente, personal policial se hizo presente en el lugar y el joven fue trasladado de urgencia al Hospital Municipal Ramón Santamarina, donde ingresó con lesiones de extrema gravedad.
Pese a la rápida intervención y a los esfuerzos realizados por los profesionales de la salud, Díaz falleció pocas horas después como consecuencia de las heridas sufridas en la caída.
La investigación quedó a cargo de la UFI Nº 3, desde donde se dispuso la realización de las diligencias y pericias correspondientes para establecer las circunstancias en las que se produjo el trágico episodio. El hecho quedó caratulado como “muerte por accidente”.