Tras el accidente, personal policial se hizo presente en el lugar y el joven fue trasladado de urgencia al Hospital Municipal Ramón Santamarina, donde ingresó con lesiones de extrema gravedad.

Pese a la rápida intervención y a los esfuerzos realizados por los profesionales de la salud, Díaz falleció pocas horas después como consecuencia de las heridas sufridas en la caída.

La investigación quedó a cargo de la UFI Nº 3, desde donde se dispuso la realización de las diligencias y pericias correspondientes para establecer las circunstancias en las que se produjo el trágico episodio. El hecho quedó caratulado como “muerte por accidente”.