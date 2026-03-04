Nahuel Gallo: “Mi Hijo Fue lo Único que Me Mantuvo Fuerte”

4 marzo, 2026 0

El gendarme argentino Nahuel Gallo, liberado tras 448 días de detención en Venezuela, habló por primera vez en una conferencia de prensa en el Edificio Centinela de Gendarmería Nacional. Gallo, visiblemente emocionado, agradeció a las instituciones y organismos internacionales que trabajaron por su liberación.

Gallo recordó momentos difíciles en la cárcel El Rodeo I, donde fue sometido a torturas psicológicas. “El Rodeo I no es un lugar muy bueno, es un lugar de bastante torturas psicológicas”, dijo. También compartió una anécdota conmovedora: “Hacía mi bandera con jabón para sentirme en casa”.

Gallo pidió a la comunidad internacional que no se olvide de los 24 extranjeros que siguen detenidos en Venezuela. “Mi mente, hasta que no liberen esos 24 extranjeros, yo no estoy libre”, expresó.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, destacó que Gallo está “sano, entero y en casa”. El jefe de la Gendarmería Nacional, Claudio Brilloni, aseguró que Gallo está en buenas condiciones de salud y que su condición de gendarme sigue intacta.

