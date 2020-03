Naldo: Rompieron vidriera y robaron tres veces en dos meses

La encargada de la sucursal local de Naldo, Vanesa Damboreana, aseguró que la firma sufrió tres robos en solo un mes.



“El primero de ellos lo tuvimos a fines de febrero. Cortaron un pedazo de la vidriera y se llevaron celulares y tablets. A los 15 días otro con la misma modalidad y ahí se disparó la alarma porque querían llevarse cosas más grandes y los tomó el sensor. El sábado de nuevo me llamaron de la empresa de la alarma. Me acerco a la sucursal y era que habían volado el panel entero del blindex de la vidriera que tiene 3 metros de alto. Estamos seguros que se robaron un parlante portátil y dudamos de una notebook también”, indicó esta mañana a LU 24 esta mañana.

Aseguró que se radicó la correspondiente denuncia policial acerca del hecho y anticipó que la empresa tiene la idea tras lo sucedido de colocar cámaras.

“Primero te indigna, segundo ya casi no podes exhibir nada. De hecho ahora cuando cerramos por la cuarentena, tomamos la precaución de sacar lo de valor y ahora llegas a la conclusión de que no podes tener nada de valor”, dijo.

