Natalia Ramos ponderó los cambios en la investigación de casos de violencia de género

10 noviembre, 2021

La fiscal Natalia Ramos aseguró hoy que la creación de una unidad especializada en la investigación de delitos de género tuvo un impacto positivo en el trabajo sobre esta temática desde el momento mismo de la comisión de los hechos. Anunció además que está próximo a elevarse a juicio un caso de abuso sexual cometido a una adolescente en una vivienda cercana a la plaza Pellegrini, que seguramente llegará al Tribunal en 2022.



“Tuvimos oportunidad de ver, en un debate que culminó ayer por un hecho ocurrido en 2017, cómo se trabajaba en aquel momento y cómo se hace hoy. Por entonces, el personal policial que se acercaba al lugar donde se generaba el conflicto intentaba mediar, o que una de las partes se fuera, y no se dejaba constancia de lo hecho, ni se hacían actuaciones, en ocasiones ni siquiera se hablaba con la víctima. Entonces en muchos casos no se hacía la denuncia, y tampoco se llegaba al juicio. En la actualidad, si la policía va al lugar y la víctima, que no siempre está preparada, no quiere hacer la denuncia, se deja constancia de todos modos de lo ocurrido, se inician actuaciones y se le da intervención a distintas instituciones que trabajan la problemática. En este sentido, otro cambio importante es acompañar a esa mujer para que, el día que esté preparada para hacerlo, poder impulsar la denuncia y al mismo tiempo buscar que se genere una red de contención, trabajando desde el Estado desde otro lugar y no con una mediación in voce y nada más. También desde el Hospital la intervención es distinta”, ponderó Ramos.



En este sentido, se refirió a las audiencias que culminaron ayer en torno al caso que involucra a Rubén Carabajal, imputado de lesiones graves agravadas por el vínculo y la convivencia, para quien Ramos pidió cinco años de prisión. “Entiendo que se pudieron recolectar las pruebas, por lo que se pudo llevar al señor Carabajal a juicio, pero esperaremos qué decisión toma el juez”, indicó.

El caso de plaza Pellegrini

Por otra parte, se refirió al caso de abuso sexual perpetrado a una adolescente que motivó incluso algunas manifestaciones públicas hace unos meses, a fines de julio pasado, y ocurrido en una vivienda cercana a la Plaza Pellegrini. “La causa está prácticamente cerrada, ya hay algunas medidas adoptadas y se hizo la Cámara Gesell, y seguramente estará en condiciones de llegar a juicio el año que viene, por la agenda del Tribunal, que está dando fechas de debate recién para agosto del 2022”, indicó Ramos.

El único imputado es un expolicía, que ya prestó declaración indagatoria.

