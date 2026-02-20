Necochea: allanan vivienda, hallan droga y recuperan moto robada

20 febrero, 2026 0

En el marco de una investigación por encubrimiento y tenencia de estupefacientes, personal del Grupo Técnico Operativo (GTO) de la Comisaría Primera de Necochea, se realizó un allanamiento positivo en un domicilio de esa ciudad, en calle 106 al 2400, en el que se logró recuperar una motocicleta con pedido de secuestro activo por robo, denunciada en el mes de enero, y se incautó una sustancia prohibida la que, luego del análisis correspondiente, dio como resultado un derivado de anfetaminas.

La diligencia fue ordenada por la Justicia luego de una serie de tareas investigativas que incluyeron trabajos de campo, análisis de redes sociales y revisión de registros fílmicos, vinculadas a la causa previa por el robo de la moto, el 20 de enero, en la vía pública que permitió finalmente identificar el lugar donde fue hallada.

En el lugar fue aprehendido un hombre mayor de edad, imputado por el delito de encubrimiento, al encontrarse en posesión del rodado sustraído, y en poder de un menor de edad, la sustancia prohibida, causa que fue derivada al Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil. En este caso, se secuestraron tres envoltorios con la droga y un teléfono celular, el que será peritado

La causa continúa en etapa investigativa, con intervención de las fiscalías correspondientes, en ambos fueros penales.

