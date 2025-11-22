Necochea: Allanan vivienda, secuestran droga y un auto

22 noviembre, 2025 0

Durante la noche del jueves, personal de la Delegación Departamental de Investigaciones del Trafico de Drogas Ilícitas Necochea, interceptó en la planta urbana a un remis donde se movilizaba un sujeto que se hallaba bajo investigación por comercialización de estupefacientes.

Luego se allanó una vivienda en calle 96, entre Avenida 59 y calle 61donde reunieron más pruebas relacionadas con la actividad investigada, incluidos envoltorios, restos positivos en narcotest y municiones de distintos calibres.

Contándose con una Orden de Allanamiento, se produjo la requisa personal y vehicular, y se secuestraron además teléfonos celulares y envoltorios de nylon conteniendo en su interior cocaína, de los cuales había intentado deshacerse.

Fueron aprehendidos dos sujetos masculinos mayores de edad (ocupantes del remis), quedando a disposición de la Fiscalía Nro. 30 del Departamento Judicial de Necochea, por haber infringido el artículo 5to inciso “C” – Tenencia con fines de comercialización – de la Ley 23.737.

Volver