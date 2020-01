Necochea: buscan al nadador desaparecido por aire, tierra y agua

12 enero, 2020 Leido: 63

Por agua, aire y tierra continúan buscando a Ezequiel Bermejo, el nadador de 42 oriundo de Temperley que continua desaparecido en Necochea. Bermejo participaba de la competencia Río Mar, que comenzó este sábado por la mañana en el río Quequén, pero al no llegar de regreso a la costa la organización de la carrera dio alerta a las autoridades.



Por la noche continuó un operativo realizado por el Guardacostas Río Paraguay, con apoyo de vehículos de la Cruz Roja Argentina filial Necochea.

Y, como estaba previsto, desde las 5 AM se sumaron Bomberos, el área de Tránsito, Guardavidas, SAME, Guardaparques y Cruz Roja Argentina filial Necochea, todo bajo la coordinación de Defensa Civil y el Radio Club Necochea.

El Guardacosta Río Paraguay de la Prefectura Naval Argentina (PNA) con asiento en Puerto Quequén recorrió la costa a ambos lados del río, mientras que con la salida del sol el operativo fue ampliado con personal de diferentes fuerzas de seguridad, dependencias municipales y organizaciones no gubernamentales.

En el Centro de Operaciones de Emergencias que se conformó en la tarde de este sábado ubicado en la Secretaría de Turismo, a las 5 de la mañana se realizó una reunión de los responsables de la búsqueda del joven nadador y se diagramó el trabajo de rastrillaje que se realiza por aire, tierra y mar.

Según se informó, en las próximas horas se espera el arribo de un helicóptero de PNA de Mar del Plata que recorrerá la costa de Necochea y Quequén, mientras que Defensa Civil, la Asociación de Guardavidas, la Dirección de Tránsito, Guardaparques, el Radio Club local y Bomberos de la Provincia de Buenos Aires dispusieron de diferentes vehículos para asistir en la búsqueda desde las playas al sur del Parque Eólico y hasta Arenas Verdes.

Por otra parte, todos los puestos de guardavidas se encuentran en estado de alerta, mientras que voluntarios y agentes de la Policía Bonaerense recorren a pie todo el sector de arena. Asimismo, se realiza un fuerte operativo sobre la zona lindante a la Escollera Sur sobre la margen Necochea.

Fuente: Cuatro Vientos.

Volver