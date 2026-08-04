Necochea: con martillos, rompieron un exhibidor y robaron celulares

4 agosto, 2026 128

Dos delincuentes que se movilizaban en una moto, ingresaron al amplio local comercial de la cadena de electrodomésticos “On City” en pleno centro de Necochea, y con martillos, destrozaron una vitrina para apoderarse de los teléfonos celulares en exhibición.

El audaz ilícito ocurrió luego de las 19 de la tarde-noche del lunes, en momentos en que había varios clientes en el lugar y se vieron sorprendidos por el audaz accionar de los malvivientes.

“Fue en breves segundos, irrumpieron de golpe en el inmueble con martillos sus manos para luego romper los vidrios del exhibidor y se llevaron los celulares”, fue la breve narración de uno de los trabajadores del lugar, quien todavía no salía del asombro por lo ocurrido junto a sus compañeros.

Los ladrones escaparon raudamente del negocio con la motocicleta que los aguardaba sobre la calle 61, y continuaron la circulación por calle 66 en sentido contrario hacia la calle 63, según algunos testigos.

Un comerciante de calle 61 al 2900, reconoció que “desde hace algunos días hemos observado a individuos que deambulan de manera sospechosa por la cuadra, creería que no son de Necochea y no descarto que hayan realizado inteligencia previa”.

Personal del Comando de Patrullas acudió rápidamente al llamado de emergencias del operador del 911 y se dio inicio a las primeras diligencias judiciales para tratar de dar con los autores del robo.

También se solicitó inmediato apoyo a los operadores del centro de monitoreo municipal, a los efectos que se revisen las imágenes de las cámaras de seguridad urbanas.

Al respecto, los oficiales realizaron un relevamiento en los alrededores del comercio de la cadena de electrodomésticos para establecer la posible presencia de aparatos de video-vigilancia, cuyas escenas podrían colaborar con el esclarecimiento del caso.

Cabe acotar que anoche, los efectivos del Comando de Patrullas consultaron al gerente de la firma comercial en Necochea, sobre las filmaciones dentro del amplio salón y ese material, estaría disponible en las próximas horas para avanzar en la pesquisa.

Intervienen en el caso, integrantes de la Fiscalía Nº 20 de turno y los agentes del gabinete técnico operativo de la Seccional Primera de Policía junto a otros policías de investigaciones encubierto.

En principio, se iniciaron actuaciones judiciales por el delito de “robo”, de acuerdo con lo anunciado anoche por voceros consultados de la UFI Nº 20.

Con información de Ecos Diarios.

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