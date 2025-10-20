Necochea: Hallan arma y bolso con suma millonaria fuera del Banco Provincia

20 octubre, 2025 11

Empleados del Banco Provincia de Necochea, ubicado en Avenida 79 N° 272 hallaron un bolso negro en el sector del garaje, lo que generó un alerta inmediato, según informa el portal tsn.

En el interior del bolso se encontró documentación, un teléfono celular, una pistola Bersa calibre .22 largo una caja de balas completa, un cuchillo de alpaca con funda decorada y una importante suma de dinero en efectivo, cercana a los 4 millones de pesos argentinos.

Poco después, dos personas mayores se presentaron en el lugar y manifestaron haber olvidado el bolso. Uno de ellos declaró ser el propietario del arma, aunque no contaba con la documentación correspondiente para su tenencia o portación.

Tras las diligencias de rigor, el arma, las municiones y el cuchillo fueron secuestrados. Además, se inició una investigación paralela para determinar el origen del dinero.

El involucrado fue notificado por infracción a la ley de armas.

Intervienen la UFI N°30, el Juzgado Correccional N°1 y la UFI N°1 del Departamento Judicial de Necochea.

Volver