Necochea: Investigan si fue femicidio el accidente donde murió una mujer

La muerte de Magalí Vera, la mujer que se ahogó en el río Quequén tras caer del auto junto a su pareja en Necochea, es investigada como un femicidio. Este lunes, Javier Cerfoglio quedó detenido como principal sospechoso.

Lo que en un principio se investigaba como accidente, ahora, la Fiscalía N°10 del Departamento Judicial de Necochea tiene indicios que la muerte de la mujer se trató de un femicidio y así lo dejó en claro Marina Pannunzio, secretaria de la UFI especializada en Violencia de Género.

“Tristemente ayer fuimos testigos de un nuevo femicidio”, dijo la funcionaria judicial y explicó que “en este tipo de delitos es sumamente importante el trabajo de la especializada y del contexto. Estos delitos, por lo general, tienen una antesala.

Pudimos acreditar que hubo un contexto de violencia de género antes, donde no había denuncias previas, pero eso no significa que no hayan sucedido algunas cuestiones. Hay elementos muy importantes como el informe preliminar de la autopsia de la víctima”.

Al principio la causa fue caratulada como “homicidio culposo”, pero con las horas cambió a “femicidio”, la víctima presentaba lesiones, que más allá del accidente, eran previas a las que se podrían haber producido en la caída de ella dentro del vehículo en el río.

El causal de muerte de Magalí Vera es de "asfixia por sumersión", el perito que realizó la autopsia pudo identificar las lesiones previas en el cuerpo, en el rostro y en el cuello".



