Necochea: investigan un confuso episodio que involucra la desaparición de un bebé

Una mujer de 34 años fue encontrada en estado de shock en su domicilio ayer por la mañana, día en el que tenía fecha de parto pero el bebé no estaba con ella.



Su marido fue quien realizó la denuncia de paradero luego de regresar del campo, al arribar a su casa y no encontrar a su pareja. Posteriormente, durante la mañana, encontraron a la mujer sin el niño y con signos de haber tenido suero.

Lo confuso de este caso, además, es que no hay registro de que haya sido atendida en algún hospital de la zona.

Luego de haber examinado la libreta de maternidad, determinaron que su última consulta médica fue realizada en marzo. Además, según declaraciones del esposo, ella le enviaba fotos de las ecografías, por lo tanto, los peritajes mostraron que el bebé debió haber nacido hace dos semanas.

Ante estos hechos, personal policial decidió trasladarla al hospital Neuropsiquiátrico Taraborelli, lugar donde buscan determinar si realmente estuvo embarazada.

La Justicia busca aclarar esta investigación buscando más pruebas y realizando nuevos peritajes del celular de la mujer.

