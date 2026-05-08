Necochea: La Justicia decomisó ocho vehículos de alta gama en una causa narco

8 mayo, 2026 184

El Juzgado Federal Nº 1 de Necochea decomisó preventivamente ocho vehículos valuados en alrededor de 400.000 dólares, que fueron secuestrados durante la investigación de una causa narco, juego clandestino y presunto lavado de dinero.

Los ocho vehículos quedaron a disposición del máximo Tribunal de Justicia del país. Además, hay siete imputados que se encuentran detenidos y procesados con prisión preventiva, bajo arresto domiciliario.

Los acusados por la Justicia Federal son Noel Augusto Marti, Leonardo Jover, Carlos Amondaraían, Miguel Volpe, Oscar Cribilleros, Ayelén Gómez y Adriana Beldoménico.

La investigación, iniciada en 2021 en la Fiscalía Nº 30 de la Justicia provincial, desembocó en múltiples allanamientos realizados en 2024 por el personal del área de Inteligencia Criminal de la Prefectura Naval Argentina.

Durante los numerosos procedimientos concretados en domicilios de Necochea y de San Justo, en el Gran Buenos Aires, se secuestraron vehículos de alta gama, sumas exuberantes de dinero (545 mil dólares y 24 millones de pesos), 2 kilogramos de oro y cuatro armas de fuego.

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