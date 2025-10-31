Necochea: Mega causa narco y lavado de dinero pasó a la Justicia Federal

La resonante mega causa por comercialización de drogas y la posible comisión del delito de lavado de dinero investigada en Necochea pasó al Juzgado Federal Nº 1 de Necochea, a cargo de Bernardo Bibel.

Recordamos que las características de los secuestros y la cantidad de personas detenidas hizo que este hecho fuera resonante a mediados de 2024. Entre lo incautado, tras ejecutarse múltiples allanamientos por parte del personal de Inteligencia de la Prefectura Naval Argentina, se hallan vehículos de alta gama, alrededor de 24 millones de pesos, más de 500 mil dólares, lingotes de oro, documentación en grandes cantidades y material estupefaciente ya peritado, cuatro armas de fuego de diferentes calibres, entre otras evidencias.

El Juez Bibel citará a indagatoria a los siete imputados en la resonante causa. Se trata de Augusto Marti (ex integrante de la Policía bonaerense), Javier Jover, Carlos Amondarain, Adriana Beldoménico, Ayelén Gómez, Miguel Volpe y Willy Cribillero, quien deberán comparecer ante el magistrado federal interviniente.

Los mencionados deberán prestar una nueva declaración indagatoria por los delitos de “comercialización de estupefacientes, tenencia ilegal de armas de fuego de uso civil, juego clandestino-lavado de dinero de origen delictivo”.

Las siete personas, se hallan a disposición de la Justicia Federal, en carácter de detenidas en sedes penales foráneas (la mayoría) y en algún caso en particular, con utilización de la modalidad de prisión preventiva alternativa (domiciliaria), conforme a lo había resuelto la Justicia provincial durante el trámite del proceso penal.

A la órbita Federal

Finalmente, la causa quedó radicada en la órbita de la Justicia Federal, tras la investigación preliminar desarrollada en la Justicia provincial, que estuvo impulsada por el fiscal Carlos Larrarte y el cuerpo de instructores.

