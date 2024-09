Necochea: rescatan a una menor explotada sexualmente. Dos detenidos

Una menor fue rescatada este sábado en Necochea en un allanamiento en el que fueron detenidas dos personas acusadas de trata sexual infantil, informó la Policía Federal Argentina.

Los capturados son un hombre y una mujer que no fueron identificados y que producían y comercializaban imágenes pornográficas de menores de edad.

La investigación se inició a principios del corriente mes a partir de un reporte emitido por la organización National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), el cual alertaba sobre la existencia de usuarios vinculados a la explotación sexual infantil a través de redes sociales.

La Policía Federal dijo en una gacetilla que con las pruebas aportadas, el Juzgado de Garantías N° 1 del Departamento Judicial de Necochea, a cargo del Dr. José G. Lludgar, ordenó allanamientos a los domicilios detectados en los que se logró la detención de un hombre y de una mujer, además del secuestro de 4 notebooks, 1 tablet, 1 pendrive, 4 tarjetas de memoria, una CPU, 13 teléfonos celulares y gran cantidad de material fílmico y fotográfico de interés para la causa.

Cabe destacar que, de la extracción forense de datos de los dispositivos electrónicos secuestrados, la División Comunicaciones Mar del Plata determinó la existencia de una importante cantidad de archivos de pornografía infantil.

La víctima menor de edad rescatada es residente en General Madariaga, por lo cual la judicatura actuante se puso en contacto con la Fiscalía de la localidad como así también con Pinamar, quienes luego de coordinar acciones lograron poner a resguardo la integridad física de la misma devolviéndola al cuidado de sus padres.

