Necochea: Rescataron a una mujer que se metió al mar

10 agosto, 2025 0

Según informa Diario Necochea, una mujer ingresó al mar con presuntas intenciones de quitarse la vida pasada la medianoche de este domingo, en inmediaciones de la Rambla Municipal. La persona, de 50 años, se encontraba acompañada por su pareja al momento del episodio, que motivó un rápido despliegue de los servicios de emergencia.

La alerta se generó a partir de un llamado al 911 que informaba que una mujer avanzaba hacia las frías aguas del mar. El aviso movilizó de inmediato a personal de Defensa Civil y del Comando de Patrullas de Necochea, quienes se dirigieron al lugar para intervenir y brindar asistencia.

En el operativo también participó una ambulancia, que permaneció en el sitio para atender a la mujer una vez que fue retirada del agua. Tras recibir las primeras atenciones, se dispuso su traslado para continuar con la evaluación médica correspondiente.

Finalmente, la paciente fue derivada al hospital municipal Dr. Emilio Ferreyra, donde quedó bajo observación.

Fuente: Diario Necochea

