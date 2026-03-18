Necochea: Roban un kiosco en medio del temporal

18 marzo, 2026 0

En la madrugada de este martes, y aprovechando el escaso movimiento en la calle producto del temporal, tres individuos encapuchados ingresaron en un kiosco 24hs, ubicado en avenida 91 y calle 32, en Necochea, y asaltaron a la empleada.

Exhibiendo un cuchillo redujeron a la joven y la encerraron en un baño, mientras se apoderaban de todo lo que encontraron a su paso.

Por espacio de algunos minutos, los sujetos revolvieron todo el local y se alzaron con parlantes bluetooth, un joystick y golosinas, entre otros elementos.

Tras varios minutos en el local, emprendieron la fuga con destino desconocido.

Al tomar conocimiento de esto, la Policía inició una investigación para dar con los responsables del violento robo.

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