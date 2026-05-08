Seis kilos de marihuana secuestrada y dos presos en procedimiento de la Policía Federal en Necochea

8 mayo, 2026 110

Dos personas presas y el secuestro de seis kilos de marihuana fraccionada lista para comercializar fue el resultado de diligencias judiciales concretadas por personal de la Policía Federal con asiento en Necochea.

Las investigaciones fueron llevadas adelante en distintos puntos de esa ciudad, donde las pruebas recabadas fueron puestas a disposición de la UFI Nº 30 a cargo del Dr. Carlos Larrarte, que lleva adelante la causa.

Los allanamientos se concretaron en tres domicilios ubicados en el barrio Los Naranjos de Necochea, los cuales, de acuerdo con las pesquisas, tenían relación entre ellos por el narcomenudeo investigado.

En las requisas, además de la droga mencionada, fueron secuestradas balanzas de precisión, celulares y elementos de interés para la causa.

Los sujetos quedaron alojados en los calabozos de la dependencia federal de Necochea, a disposición de la Justicia por infracción a la Ley 23.737.

Trabajó también personal dependiente de la División Unidad Táctica de Intervención Federal Mar del Plata Buenos Aires Sur.

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