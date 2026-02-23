Necochea: Tenía que cobrar un juicio laboral y desapareció antes de percibirlo

Juan Carlos Franco Echavarría, un ciudadano dominicano de 43 años, debía cobrar un juicio laboral, pero desapareció pocos días antes de percibir el dinero.

Echavarría se retiró de la propiedad de su madre cerca del mediodía del 10 de febrero con la intención de acompañar a su novia, Jimena, al trabajo. Según relató su mamá, ese mismo viernes su exempleador debía depositarle alrededor de $3 millones como resultado del acuerdo judicial.

“Él no se iba a ir sin cobrar ese dinero. Nunca estuvo tantos días sin avisar dónde estaba. Estamos desesperados y no sabemos qué hacer”, expresó Mariza en diálogo con TN.

De acuerdo con el testimonio de la madre, la novia brindó distintas versiones sobre lo ocurrido ese día. “Me llamó varias veces y cada vez me decía algo distinto. Eso nos hizo sospechar que algo grave pasó. Para mí ella tiene algo que ver. Tengo las llamadas grabadas”, señaló Mariza.

“No tenía dinero encima y estaba esperando ese depósito. Él no iba a desaparecer justo antes de cobrar, nunca se fue sin avisar, la otra vez se fue tres días a Mar del Plata y me llamaba todos los días”.

La descripción difundida para facilitar su identificación indica que Juan Carlos es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,76 metros, tiene tez morena, no posee cabello, no presenta tatuajes y no suele utilizar accesorios.

Al momento de su desaparición vestía una campera gris, pantalón negro y zapatillas deportivas blancas y negras. Juan Carlos estaba desempleado desde hacía poco tiempo y esperaba el cobro del juicio laboral como un ingreso clave.

La familia solicitó que cualquier persona que pueda aportar información sobre su paradero se comunique de inmediato al 911 o al 2262-419121. La causa actualmente está caratulada como “averiguación de paradero”

Con información de tn.com.ar

