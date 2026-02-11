Necochense preso por robar en Orense. Lo detuvo la SubDDI local

La Subdelegación Departamental de Investigaciones de Tres Arroyos, tras una rápida y eficaz labor investigativa, detuvo a un hombre oriundo de la ciudad de Necochea, acusado de haber cometido un hecho delictivo en la localidad de Orense.

El episodio tuvo como víctima a una vecina del balneario, quien sufrió la sustracción de dinero en efectivo de su vivienda mientras se encontraba ausente. Inmediatamente tomado conocimiento del hecho, personal de la SubDDI Local inició tareas investigativas en el lugar.

Gracias al compromiso y colaboración de vecinos, quienes aportaron registros fílmicos de cámaras de seguridad privadas, y al trabajo coordinado con el Centro de Monitoreo de Tres Arroyos, se logró identificar el vehículo utilizado por el autor del ilícito. El seguimiento de dicho rodado, a través de cámaras de seguridad del COM de San Cayetano y Necochea, permitió establecer su ubicación.

Con estos elementos, un grupo operativo se trasladó a la ciudad de Necochea, donde se logró interceptar el vehículo. En el procedimiento, el conductor intentó darse a la fuga y adoptó una actitud hostil, por lo que fue inmediatamente aprehendido.

Durante la requisa del automóvil se secuestró un equipo de comunicación tipo handie sintonizado en frecuencia policial y chapas patentes correspondientes a otro rodado, ocultas en el baúl del vehículo.

Posteriormente, con la colaboración de la DDI Necochea se realizó un allanamiento en el domicilio del imputado, donde se incautaron más de cuatro millones de pesos en efectivo, arma de fuego y prendas de vestir coincidentes con las utilizadas al momento del hecho.

El detenido fue identificado como Marcos Cuello, de 38 años, quien posee antecedentes por robos calificados en las ciudades de Necochea y Azul. Actualmente se encuentra alojado en la DDI Bahía Blanca, a disposición de magistrado.

Cabe destacar que las diligencias policiales fueron realizadas bajo la instrucción de la U.F.I.J N° 17 del Dpto. Jud. Bahía Blanca, sede Tres Arroyos, a cargo del Sr. Ag. Fiscal Dr. Gabriel Lopazzo

Desde la SubDDI Tres Arroyos se destaca la importancia del trabajo articulado entre las fuerzas policiales, los centros de monitoreo y la comunidad, cuya colaboración resulta fundamental para el esclarecimiento de los hechos y el fortalecimiento de la seguridad en la región.

