No aprendemos más: Una influencer volcó con un UTV en Villa Gesell y está grave

18 febrero, 2026

Una mujer se encuentra internada en estado crítico y con pronóstico reservado luego de protagonizar un accidente en Villa Gesell mientras se trasladaba en un UTV.

El hecho ocurrió este martes por la tarde en un sector conocido como “La Olla”. Según el parte oficial, el vehículo volcó y dio varios giros. En el UTV viajaba una pareja y era el hombre quien conducía.

La mujer de 33 años fue trasladada de urgencia tras sufrir graves lesiones al ser aplastada por el vehículo luego de salir despedida en pleno vuelco.

De acuerdo con los testimonios recabados en el lugar, el rodado circulaba a gran velocidad sobre la arena cuando perdió el control y comenzó a dar vueltas. Como consecuencia del brutal impacto, una de las ruedas traseras se desprendió y el vehículo terminó completamente destruido.

La mujer de 33 años, identificada como Florencia Rastelli Mella, salió despedida durante el vuelco y el UTV cayó encima de ella, llevándose la peor parte del accidente. Fue asistida de urgencia y trasladada inicialmente al hospital local, pero debido a la gravedad de las lesiones fue derivada a la Clínica Pueyrredón de Mar del Plata, donde permanece internada en terapia intensiva con pronóstico reservado.

Fuentes médicas informaron que ingresó con politraumatismos y traumatismo encéfalo craneano con pérdida de conocimiento. Además, presenta fracturas cervicales (C4, C6 y C7), lesiones en C5, contusión pulmonar, neumotórax izquierdo y una lesión raquídea en D12 con compresión del canal medular.

La Policía realizó peritajes en el lugar para determinar las causas del siniestro, que por el momento no fueron esclarecidas. El relato de los testigos coincide en que no hubo intervención de terceros.

El accidente ocurre a pocas semanas del choque entre un UTV y una camioneta en Pinamar en el que resultó gravemente herido Bastián Jeréz, un hecho que reabrió el debate sobre el uso de estos vehículos en zonas de médanos y áreas turísticas.

