Declaró el acusado de intentar quemar a su mujer e hijos

24 octubre, 2022

Declaró el hombre acusado de intentar prender fuego a su pareja e hijos, en un hecho ocurrido en la noche del sábado último. Tras ser trasladado para cumplir con el trámite de la indagatoria, la fiscal Natalia Ramos pidió que se convierta su aprehensión en detención y fue alojado nuevamente en los calabozos de la Comisaría Primera. Djo no recordar nada porque estaba alcoholizado.

El individuo, no identificado oficialmente, está preso desde el sábado por la noche, cuando la Policía acudió a su domicilio luego de un llamado al 911 y allí se determinó que minutos antes había rociado con combustible a su esposa y a dos hijos de ambos, pero por razones que no fueron difundidas, el fuego no se inició.

Desde ese momento es investigado por Tentativa de Femicidio y Lesiones Agravadas por el Vínculo.

