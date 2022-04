No hay certeza de cuánto dinero se llevaron de la quinta de calle Garibaldi

11 abril, 2022 Leido: 3

Los investigadores recién tomarán conocimiento formal hoy del monto exacto de dinero sustraído en la noche del sábado a dos personas mayores mediante un asalto a mano armada producido en la vivienda que ocupan en la zona suburbana de Tres Arroyos cuando dos delincuentes ingresaron a la casa tras romper una reja y sorprender a las víctimas.

Primero se hablaba de una suma de 30.000 dólares y 100.000 pesos, luego de una cifra algo menor y en las últimas horas se pudo conocer que no hay certeza hasta que no abra hoy la Escribanía donde dicen que está la mayor parte de un dinero recibido como producto de la venta de un inmueble heredado.

La cuestión tendría definición en las próximas horas y no se descarta que quienes fueron a cometer el delito, sabían de la existencia de plata en esa casa y del cobro que habían percibido días antes.

La investigación sigue a cargo de la DDI, la Comisaría Primera y la fiscalía de turno.

Volver