No hay denuncia: intervención de oficio por un joven golpeado

17 mayo, 2026 0

La noche del sábado tuvo lugar en la Avda Moeno al 300, un incidente potagonizado por un grupo de jóvenes que golpearon a otro al parecer por alguna cuestión pasada. Fueron todos contra uno, según la imagen que distribuyo la madre del agredido a través de las redes sociales.

En un video en que se ve claramente el acto de violencia y la cuestión tuvo amplio conocimiento en la sociedad. El chico sufrió golpes y magullones, al parecer de caractere leve, pero que le provocaron fuertes dolores en su humandad.

Al haber tomado estado público la situación, la Policía inició una causa de oficio, dado que ni la víctma ni sus familiares denunciaron. El tema está en manos de la Fiscalía de turno.

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