No hay novedades sobre el robo de una bomba sumergible en la Escuela Agrícola

Camila Ochoa, una de las referentes del proyecto sustentable que se desarrolla en la ex Escuela Agrícola de Claromecó, aseguró que si bien se hizo la denuncia, no hay novedades de la bomba sumergible robada el fin de semana pasado del lugar.

“En la escuela estamos realizando actividades, pero con esto de la cuarentena no hubo mucha gente y entendemos que eso dio ventaja a quienes se la llevaron. Pero es una bomba bastante especial, no hay muchas en la zona, por eso pedimos a quien tenga datos de esta herramienta de tanta utilidad nos informe”, dijo Ochoa.

“Ya le dimos aviso al sistema técnico de la marca que fabrica las bombas, porque solo, este dispositivo no puede hacer nada; se conecta a paneles solares y nos quedó una parte del equipo pero sin eso no puede funcionar”, indicó, al tiempo que advirtió que “en este momento no tenemos posibilidad de comprar otra, de hecho la mayoría de las herramientas con las que trabajamos son producto de aportes, donaciones y dinero que hemos ido reuniendo. Necesitamos recuperarla para poder seguir trabajando y apostando a este lugar”, concluyó.

