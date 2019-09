No le pagaron el viaje y encima le rompieron el parabrisas

El sábado por la madrugada, Atilio Burón, chofer de la firma Remi-Car fue víctima de un hecho de vandalismo que causa una indignación enorme y golpea fuertemente a su único ingreso monetario, dado que le rompieron el parabrisas al vehículo que usa para trabajar.

Alrededor de las 5.45 hs, Burón fue en el automóvil Fiat Palio de la empresa Remi-Car, para trasladar a dos jóvenes, ambos menores de edad, que salían del salón del Club Villa del Parque, ubicado sobre calle Córdoba. El hombre llevó a los pasajeros a la intersección de Av. Libertad y Chacabuco, allí fue cuando Burón empezó a sospechar, porque los chicos le dijeron que tenían el dinero del viaje en la casa, y en ese instante salieron corriendo.

En diálogo con LU 24, el chofer relató que “yo soy una persona que he llevado a chicos que no tenían plata, nunca le hice problema a nadie y siempre los he llevado. Los chicos salieron corriendo y no me gustó la actitud que tuvieron”.

“Los seguí un par de cuadras con el auto, en calle República del Líbano al 200 logré que uno de los chicos parara, le pregunté a ver por qué hacían eso. Cuando estoy hablando con uno de los pibes, viene el otro con un ladrillo y me rompe el parabrisas del auto”, explicó indignado.

“Soy una persona grande y no tengo por qué pegarle a un chico, yo estoy 12, 14 horas dentro de un auto, soy un trabajador y vivo de esto, yo tenía el auto en marcha, el chico agarró por 25 de Mayo, llamé a la agencia para que llamen a la policía”, indicó.

“En Chacabuco y Urquiza el chico tuvo que parar porque llegó la policía y dos compañeros de la agencia, le tomaron los datos y el chico dijo incluso que lo amenacé con un cuchillo, yo quería que entendieran el daño que me hicieron”, manifestó.

El hombre lamentó no tener el dinero para pagar un parabrisas nuevo: “yo sí o sí tengo trabajar porque vivo de esto, no puedo parar. Hice la denuncia en la Comisaría, yo pienso ir a fiscalía, de última que se hagan responsable los padres”.