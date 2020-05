No lo frenó ni el temporal: rompió a patadas un vidrio e ingresó a Alemani Aberturas (Videos)

Un delincuente solitario rompió a patadas anoche un vidrio de Alemani Aberturas, el local de avenida Güemes 669 y se llevó herramientas. Es la tercera vez en dos meses que roban en el comercio.

Maximiliano Alemani contó a través de LU 24 que “a las 3 de la mañana de este domingo, me desperté con el llamado de la alarma y como siempre miramos el celular para ver que pasó con las cámaras, y vimos la puerta rota”.

“Un garrón, una amargura, una preocupación”

Es un garrón, una amargura, una preocupación de lo que pueda encontrarse uno cuando sale de la casa a esas horas; fuimos al negocio y vimos que entro una persona y se llevó un par de herramientas eléctricas de un costo elevado”.

“Da bronca, preocupación y amargura, sobre todo por la parte económica, y la impotencia de levantarse a la madrugada y no saber con qué se va a encontrar”, relató.

El responsable del comercio confirmó que es la tercera vez que ingresan malvivientes en lo que va del período de cuarentena: “Dos veces fue por la puerta, una vez por un vidrio del frente donde pensábamos poner rejas pero no llegamos. En estas cosas no se sabe qué es lo que hay que hacer, si hay que publicar lo que pasó o no, pero esto es realmente preocupante. Venimos de un período en el que no había problemas y ahora llevamos tres entradas en dos meses”.

