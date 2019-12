No paran: Roban dinero y cigarrillos en polirrubro de Libertad y Pueyrredón

22 diciembre, 2019

Un nuevo hecho delictivo se produjo en las últimas horas, presumiblemente de madrugada, en un polirrubro ubicado frente a la Parroquia Nuestra Señora de Luján, en Avenida Libertad y Pueyrredón.

El local cuenta con acceso por la esquina mencionada, y tiene dos vidrieras una por cada arteria y fue la de Pueyrredón la que rompieron los delincuentes, para ingresar al negocio.



Según el testimonio que aportó a LU 24 el esposo de la propietaria del lugar, Rodolfo Sorgue, los malvivientes “supongo que en la madrugada me levantaron la persiana de Pueyrredón, rompieron el vidrio y se llevaron cigarrillos y el dinero de la caja; arriba de los mil quinientos pesos había, de la recaudación del sábado, ya que no se había cerrado la caja y el cambio era bastante. Hay que ver si no se estropeó la fotocopiadora que está al lado de la vidriera que rompieron”.

“La situación es muy difícil, la delincuencia sigue subiendo, ya sabemos que estamos viviendo eso, lamentablemente”, concluyó.

Trabajó en el lugar personal de la Guardia Urbana, y efectivos de la Estación Primera de Policía.

