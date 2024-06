No pudieron llevar la bicicleta entera, pero le robaron las dos ruedas, la cadena y el asiento

5 junio, 2024

Jimena Pascucci es una joven profesora de educación física y eximia nadadora de Tres Arroyos a la que le robaron “media bicicleta”. Es rodado estaba aferrado con una cadena y candado en un poste de la calle en la Avda Rivadvia al 800 según contó su madre a LU24, solicitando al vecindario datos si alguien tiene datos o algún video de seguridad se lo facilite. Indicó la madre de la damnificada que no hizo la denuncia porque entiende que no hay soluciones. De la bicicleta se robaron dos ruedas rodado 29, el asiento y la cadena. Ruega a la población que si les ofrecen esos elementos, no lo compren. La bicicleta es una herramienta de trabajo para la profe de educación fisica.

