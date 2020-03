“No respetan ni la cuarentena”: robaron dos baterías nuevas de camión

21 marzo, 2020

“No respetan la cuarentena ni nada”. Así lo lamentó Silvia por LU 24 luego de que desconocidos robaran esta madrugada dos baterías nuevas marca Scania del camión de su esposo que se encontraba estacionado en la cuadra de Magallanes al 400.

“Dejaron la tapa a un costado, fueron ordenados. Escuché el perro que ladraba, me levanté, abrí la puerta, le grité que se calle porque pensé que andaba algún gato y no salí a la calle”, explicó.



“No respetan la cuarentena ni nada. Esa gente no se preocupa por salir porque no va a trabajar y le da lo mismo”, agregó.

El perjuicio económico es de alrededor de 50 mil pesos. “Estamos sin poder trabajar por la cuarentena y no todo el mundo la cumple. Me da mucha pena la gente de este país, estamos cada vez peor”, expresó con bronca.

“Son dos baterías marca Scania nuevas y pedimos por favor que no las compren. Si empezamos a cerrar este círculo no van a poder seguir. Es tan delincuente el que vende como el que compra”, finalizó.

