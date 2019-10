“No se puede vivir más en el barrio” desesperado reclamo de vecinos aterrorizados en Ruta 3 Sur

“Te toman el pelo, encima que te roban, no te dejan vivir”, dijo a LU 24 Mariela García, vecina del Barrio Ruta 3 Sur, respecto al accionar delictivo que sufren en ese sector de la ciudad.



“Todo el barrio está cansado que te roben, anoche entre las ocho y las diez de la noche se metieron adentro de mi casa, nos rompieron el auto a piedrazos, a fierrazos y nos lastimaron, es insostenible, este chico vive robando a todo el barrio, todos lo conocen, vive acá nomás, no podés ir a hacer mandados, no podés ir a tomar un helado porque se mete en tu casa, y ya no podemos vivir así, está todo el barrio aterrorizado, la Policía se lo lleva y lo largan, tiene 18 años ya, y encima que te roban se te cagan de risa, vienen con palos, te amenazan, son veinte, todos de la misma familia, que escuche el Fiscal, ya no sabemos qué más hacer”, afirmó.

“Hace quince días se metieron en la casa de mi hija, acá a la vuelta y le robaron dos teléfonos celulares, una Play, hay denuncias hechas, así no podemos vivir”, reiteró García.