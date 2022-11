No solo cascotearon un colectivo escolar, también una cosechadora nueva

11 noviembre, 2022

En las últimas horas se conoció que un colectivo escolar fue atacado con piedras por niños y jóvenes en la Avenida Alem de Tres Arroyos. El acto de vandalismo fue denunciado en la comisaría primera.

No fue el único caso y el objetivo no se limitó a colectivos, sino que también destrozaron los cristales de una cosechadora John Deere nueva, que pasaba también por la Avda. Alem. Las piedras no solo rompieron vidrios de la cabina, sino que acertaron en pegar a parte del sistema de comandos computarizados de la máquina.

Los propietarios esperan el chequeo del service para evaluar los daños.

