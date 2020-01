Nocturnidad “complicada”: balearon la casa de un periodista marplatense

Dos personas encapuchadas balearon ayer la casa del periodista Carlos Walker ubicada en el barrio Estrada, de la ciudad de Mar del Plata. El ataque intimidatorio se registró a la madrugada del miércoles y consistió en una descarga de 13 disparos. “Es un mensaje mafioso, no sé sobre qué, pero no es común”, expresó Walker en diálogo con CNN Radio.

Según pudo reconstruir, el mensaje intimidatorio se extendió por unos 40 segundos y provocó el pánico en los vecinos del barrio, quienes se “mostraron conmovidos y asustados”. Los dos sospechosos produjeron la descarga sobre las rejas de la fachada del complejo habitacional, de acuerdo a las imágenes de la cámara de seguridad.

“Todos estamos bien, fue un susto, pero estamos impactados. Dos individuos encapuchados dejaron el auto estacionado a unas cuadras del complejo, caminaron unas cuadras y dispararon desde dos revolver 9 mm”, agregó el comunicador. “No es común que estas dos personas se desplacen con total impunidad por el barrio y realicen semejante balacera”, opinó.

El periodista dio a conocer, a través de las redes sociales, las imágenes en la que aparecen los dos sospechosos que produjeron la balacera en el complejo de viviendas que habita junto a su familia. Hasta la mañana del miércoles, los autores no habían sido identificados.

Es la segunda vez que el periodista sufre un mensaje intimidatorio de estas características. En 2011 fue blanco de una golpiza cuando resultó baleado por otros dos encapuchados en las piernas, mientras sacaba fotos de afiches con propaganda política no habilitados.

Acerca de las motivaciones detrás del ataque, el periodista advirtió que “no maneja ninguna hipótesis”, pero que no descarta que esté vinculado a los temas que trata cotidianamente como “nocturnidad, habilitaciones de boliches, ‘afters’ truchos”. “Ese es el tema que vengo desarrollando en mi programa este verano”, precisó.

Walker es periodista político y desarrolla su profesión en el programa “Hora 13″, por la emisora CNN Radio de Mar del Plata, en la señal FM 88.3. La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) manifestó que “se solidariza con el periodista cuyo domicilio fue agredido y exige el esclarecimiento de los hechos a las autoridades responsables”.

