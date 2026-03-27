Nueva advertencia de la Cooperativa Obrera sobre intento de fraude a jubilados

27 marzo, 2026 0

La Cooperativa Obrera recuerda a sus asociados y consumidores la importancia de mantenerse alerta, ante la circulación de mensajes falsos en nombre de La Coope, difundidos a través de llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp y anuncios publicitarios en redes sociales como Facebook e Instagram.

En estos mensajes se suele anunciar una “nueva página web”, “descuentos exclusivos para jubilados” o “promesas de premios en efectivo”, solicitando a cambio agendar un número telefónico, ingresar a un enlace o atender un llamado telefónico donde se solicitan datos.

¡Este tipo de acciones constituyen intentos de fraude digital!

Asimismo, desde la Cooperativa aclaran que:

• Nunca solicitan datos personales por ningún medio ni realizan llamadas

telefónicas por WhatsApp.

• Si ven una publicidad en Facebook o Instagram sobre descuentos a jubilados,

omitirlo y no presionar ningún botón, ya que se trata de un intento de estafa.

• Los nombres de los ganadores de sus promociones se publican

exclusivamente en el sitio web oficial: www.cooperativaobrera.coop y en

redes sociales oficiales verificadas con tilde azul o verde.

• La entrega de todos los premios se realiza de forma presencial en sus

sucursales.

Ante cualquier duda comunicarse a través de los medios oficiales: 0800-333-3443 de lunes a viernes 8 a 17 hs; por email: [email protected] y en las redes @LaCoopeAr

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