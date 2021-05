Nuevamente robaron en el Lawn Tennis: “nos tienen alquilados” aseguran

Durante el último fin de semana, en las instalaciones del Lawn Tennis ingresaron desconocidos, produciendo daños y robando distintos materiales. Gustavo Ferrario, comentó en LU24 los detalles del robo y aseguró que “nos tienen alquilados” por la cantidad de robos que sufrió la institución en los últimos meses.

“En los últimos meses nos han robado dos o tres veces, el viernes cerramos por el tema de la pandemia, y no volvimos al club hasta ayer a la tarde, que me llamo el chico que tiene el gimnasio en el SUM y me dijo que ingresaron por el gimnasio” indicó Ferrario en primer lugar, y agregó que “nos encontramos con que también habían entrado en la confitería del tenis y también habían querido entrar en el salón de futbol”.

Indignado por la situación, el encargado de la concesión de varias actividades del club, detalló que “rompieron los ventanales y se llevaron una escalera de aluminio, que no la van a usar para trabajar, la van a vender, y en los anteriores robos se llevaron algunas otras herramientas, algunos metros de cable, agujereadoras, todas cosas para trabajar que no creo que las vayan a usar”.

Asimismo, manifestó que “lo que más nos llama la atención es que estamos en época de pandemia y no se podría andar en la calle, y se llevaron una escalera de aluminio de 5 metros de largo, salir con una escalera de esas y que no te vea nadie es raro”, y en ese sentido comentó que en el Club no hay cámaras de seguridad, pero se está evaluando la posibilidad de colocarlas, con un sistema de alarmas también, para poder prevenir este tipo de hechos.

“Fue hoy a la mañana, si bien ayer nos avisaron lo del SUM hoy nos encontramos con lo de tenis y lo de futbol también” expresó, por lo que volvió a repetir que desde el club se siente que “estamos alquilados” ya que los delincuentes ingresan con bastante frecuencia.

En cuanto a daños en las instalaciones del club, comento que “son ventanas antiguas, que rompen un vidrio meten la mano y la abren” y aseguró que “me da vergüenza hacer la denuncia otra vez en el seguro, porque en el término de dos o tres meses ya nos robaron 3 veces”.

En cuanto al cierre de actividades por las medidas del gobierno, indicó que “nosotros acatamos lo que nos dicen porque creemos que la mejor forma de colaborar es haciendo esto, pero está visto que no todo el mundo lo hace” y además finalizó “nosotros tenemos cerrado el Club porque nos piden eso de todos lados, pero los chicos siguen andando y haciendo de las suyas”.

