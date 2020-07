Nuevas estrategias del “cuento del tío”: Ahora con el IFE

Una vecina tresarroyense hizo llegar a LU 24 capturas de pantalla de un celular en el que desde un número de Córdoba escribieron por WhatsApp, presentándose como “Ingreso Familiar de Emergencia”, promocionando una falsa noticia, vinculada a la tercera etapa del mismo, presumiblemente con fines ilícitos, como adueñarse de cuentas bancarias, números de CBU u otras cuestiones.



“Hola, les aviso para que la gente sepa y tenga cuidado, que me agregaron de una cuenta que se hace pasar por el IFE y me llaman. No sé qué quieren, ya que ni los atendí. Pero es falso, ya que yo ni siquiera recibo el IFE. Además llaman por WhatsApp, ni llamada común; más raro aún”, dice la vecina en su mensaje remitido a la radio.

