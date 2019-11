Nuevo alerta por cuentos del tío que invocan a ANSES: un caso local

Un desconocido que dijo pertenecer a la “Casa Central de ANSES” llamó por teléfono fijo a un jubilado tresarroyense, esta mañana. Le aseguró que tenía un beneficio para él previo depósito en una cuenta de una suma para gastos administrativos, pero el señor le pidió que se comunique con su hija, que oficia de apoderada. Acto seguido, el estafador llamó a la casa de la mujer, pero como no pudo comunicarse con ella, habló con su hijo y le dejó un teléfono, que como era de prever al marcarlo no pertenecía a un abonado en servicio. Siguió insistiendo hasta que finalmente dio con ella, y por el diálogo que estableció, la mujer advirtió que le había sacado información a su padre para poder seguir con la estratagema.



Tras insultarlo y advertirle que haría una denuncia en su contra, la mujer se comunicó con LU 24 para que se emita una suerte de alerta que impida la consumación de este tipo de maniobras, que ya han sido perpetradas con anterioridad.

Lo importante en estos casos es saber que desde las dependencias oficiales no se ofrecen beneficios económicos por teléfono, y que en ningún caso hay que suministrar a desconocidos y por esa misma vía, información tal como cuentas bancarias, números de PIN, entre otros datos.