Nuevo ataque de “los Rompepuertas”: un detenido

16 febrero, 2026 1.381

Tres delincuentes ingresaron rompiendo una puerta en un domicilio en la primera cuadra de calle Castelli, actualmente deshabitada, provocando un gran desorden y robando distintos elementos del interior.

De acuerdo a lo que pudo averiguar LU 24, uno de ellos ya fue capturado por la Policía.

Fueron los vecinos quienes avisaron a un familiar del ilícito, al advertir la rotura de la puerta, para ponerlo en conocimiento de la situación, por lo que se realizó la denuncia que dio con la detención de uno de los ladrones.

