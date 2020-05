Nuevo esquema policial: Pidieron a De María para jefe de Tres Arroyos

El de ayer fue un día intenso para el Intendente y su “mesa chica” en la cual se debaten las cuestiones vinculadas con perfiles importantes para el distrito y su comunidad. Y no hay dudas que la seguridad ocupó un tiempo preponderante a la luz del desborde producido en horas recientes por hechos ilícitos que verdaderamente preocupan.

Desde el lunes, 1 de junio, regirá el nuevo esquema en el ámbito de la Policía de la Provincia de Buenos Aires que pondrá en marcha (donde estén ya dadas todas las condiciones) el Ministerio de Seguridad.

Hay tres aspectos fundamentales que influirán en Tres Arroyos.

Se desactiva la Departamental que tenía ingerencia sobre los distritos de Dorrego y Chaves junto al local .

Se crea la jefatura de Policía de Seguridad Comunal Clase “A” que tendrá inumbencia en todo el partido. Y quien sea designado jefe, ejercerá mando operativo sobre todas las dependencias policiales de Tres Arroyos, pudiendo organizar estrtegias y llevar adelante actitudes de prevención y combate del delito con todo el recurso desplegado a lo largo y ancho del territorio distrital.

Y el tercero se pondrá en práctica efectiva lo que los convenios que firman los Municipios con la Provincia, sobre condiciones y de manera clara “qué aporta cada parte”, incluyendo la facultad al Intendente Municipal para pedirle al Ministerio el funcionario que ocupe la jefatura de seguridad, y coordinar los aspectos operativos y de políticas propias por las características territoriales. No está claro aún si cada jefe comunal ostentará la figura de jefe político de la fuerza de seguridad en su partido.

Pidieron que fuera De María quien dirija Tres Arroyos

En el marco de las facultades que da el nuevo esquema de seguridad de la Provincia, ayer a la mañana, desde la Municipalidad de Tres Arroyos y con la firma del intendente Carlos Sánchez, se envió al Ministerio de Seguridad la nota de rigor, para solicitar que se designe como Jefe de la Policia de Seguridad Clase A local, al Comisario (que sería ascendido a Comisario Inspector ) Gustavo Andrés De María, quien en su oportunidad fuera jefe del Escuadrón de Caballería con sede local.

De María luego tuvo otros destinos y hoy está asignado como jefe de turno en la Superintendencia de Caballería en La Plata. El propio intendente Sánchez le habría consultado a De María antes de proponerlo, habiendo recibido la conformidad que si se produce el nombramiento, estaría gustoso de volvber a Tres Arroyos como máxima autoridad operativa de la Policía.

Incorporación del CPR

En esta nueva estructura, destacamentos del Comando de Prevención Rural pasarían a depender de la Policía Comunal, cerrando un círculo local que c0mprendería íntegramente a la ciudad cabecera, localidades y la policía del campo. En este renglón no estaría Tres Arroyos, pero Sánchez lo pidió. Le interesa tener dominio cercano sobre el Comando de Prevención Rural. No es imposible lograr que así sea, dado que hay otros distritos que no lo quieren, como el caso de Necochea, lo que abre una posibilidad de especie de “canje”. Tres Arroyos reclamará el CPR teniendo en cuenta que en este presupuesto municipal hay destinados 15 millones de pesos como recurso para ese segmento de la Policía rural y es un aporte directo de los productores a través de la tasa de conservación.

Reordenamiento de efectivos

El Intendente quiere una “policía nueva para la ciudadanía del partido de Tres Arroyos”, con un jefe que tenga temperamento y actitud, que reúna la capacidad de organización con la puesta en marcha de la actividad operativa en prevención y de reprimir el delito, con todos los recursos a su mano, combinados o de manera independiente.

Hoy por hoy, se entiende que no hay un reparto equitativo de efectivos, se buscará evitar las desproporciones y el máximo aprovechamiento del recurso humano y logístico.

Lo que hoy es la Departamental y Jefatura Comunal

La estructura de la Departamental de Tres Arroyos se pondrá a disposición del nuevo esquema, al igual que la de la Jefatura Comunal. En las mismas hay altos oficiales y parte de la logística que pasarán a sumar al programa integral, ignorándose el destino de los dos comisarios que hoy están al frente de ambas dependencias, si efectivamente se dá el cambio solicitado por Sánchez.

