Nuevo intento de estafa a una jubilada haciéndose pasar por empleado de ANSES

Esta tarde se conoció un nuevo intento de estafa bajo la modalidad “Cuento del Tío” contra una jubilada de nuestra ciudad. Pablo Bellini contó a LU 24 que su abuela recibió un llamado telefónico diciendo que era un abogado de la ANSES.



“Le dijeron que era para acreditarle la reparación histórica, vas a tener que ir al cajero acompañado de un celular para poder validar las claves para la transferencia que eran 70.000 pesos. Entonces se comunica mi abuela conmigo para que vaya yo, entonces quedaron en llamar a las 17:10, me llaman yo estaba en el cajero, me hacen introducir la tarjeta y me hacen decir el menú y todo, hasta que llega el momento que me pareció raro y te hacen llegar al menú para realizar la transferencia y ahí me di cuenta”, explicó Bellini.

También dijo que su teléfono tiene una aplicación en donde guarda las conversaciones y la idea es difundirla para que se vea cómo trabajan estos delincuentes.