Nuevo remate virtual de invernada de Brandemann

23 febrero, 2021 Leido: 10

Brandemann, consignataria de hacienda de vasta trayectoria, llevará a cabo mañana -al igual que todos los segundos y cuartos miércoles de cada mes- un nuevo remate virtual de hacienda. Se venderán unas 850 cabezas, mayormente de invernada, y se podrá seguir desde las 10.30 por brandemann.com.ar, según anticipó el referente de la firma, Carlos González.

“El sistema es simple. Ya lo llevábamos a cabo antes de la pandemia, pero con la cuarentena se reforzó. Y es una suerte de revancha para el productor, porque en el remate virtual el vendedor pone las condiciones de plazo y precio, cosas que en un remate físico por allí no lo podía hacer. Ahora nos dice qué tiene para vender y en qué condiciones, nosotros filmamos la hacienda y hasta que no se vende, no hay ningún tipo de costo para el productor”, explicó González.

Los lotes de hacienda a comercializar ya están cargados en la web, y los interesados en comprar deben enviar su CUIL o comunicarse por teléfono con la firma para ser dados de alta y recibir sus ofertas.

Volver