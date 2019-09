Nuevos casos del “Cuento del Tío” en la ciudad: esta vez se hacen pasar por contadores de ANSES

La modalidad delictiva contra jubilados conocida como “Cuento del Tío” no se detiene en la ciudad. Hoy se conocieron dos nuevos casos, que afortunadamente no se cobraron ninguna víctima de este tipo de estafa.



El primer caso que llegó a nuestra emisora es una grabación del intento de estafa. Allí se escucha a quien dice ser Adrián Ceballos, contador de ANSES, y pide hablar con Ángel López, pero es su hija la que atiende el llamado y lo graba.

El supuesto contador le explica: “Su padre le ha salido un beneficio en ANSES, yo estoy para hacerle la acreditación del beneficio. Más que un beneficio, es un retroactivo legal por el decreto 18037, basado en los descuentos e injustas liquidaciones sufridas por nuestros afiliados en gobiernos anteriores sobre sus aportes jubilatorios. Es una devolución a un retroactivo”.

El segundo caso fue relatado por Saúl y también involucra a la ANSES: “No solo me pasó a mí, sino que me entere de tres personas más”, expresó a LU 24.

El hecho que le ocurrió fue hoy a las 14:05: “Recibí un llamado al teléfono fijo diciendo que me llamaban de la ANSES por un reintegro mal cobrado por las obras sociales para los jubilados que era una plata bastante importante, y a ver si tenía movilidad para poderme trasladar hasta el banco, les dije que sí”.

“Me dijeron mi nombre, mi apellido, mi dirección, sabían bien todo. Y me dicen que les tengo que pasar un número de celular porque va haber alguien cuando este fuera del banco que va a ser el contador de la ANSES, te va a llamar por teléfono y te va a decir que tenés que sacar un ticket de esa suma de dinero a través del cajero para mañana ir al ANSES que tenés turno a las 11 de la mañana, pero tenés que llevar ese ticket de la plata que nosotros te hemos depositado. Les digo que esto es rarísimo y les pregunto qué pasa si no estoy de acuerdo con esto que me están pagando, y me contestaron que iba a tardar dos años en poder volver a cobrar”, agregó.

Después continuaron diciendo que “cuando este en el banco te va a llamar alguien por teléfono. Corté, habrán pasado 15 o 20 minutos, obvio que no fui a ningún lado, me quede en mi casa, y me volvieron a llamar y me dijeron que me llamaron al celular y no contestaba, y les dije que no estaba afuera porque no me arrancaba el auto y no podía ir hasta el banco, pero me dicen que estaba toda la tarde y que tratara de tomar un remis. Entonces le digo no te hagas problema porque si mañana a las 11 tengo turno en la ANSES, y me dicen no porque tenés que llevar el ticket”.

Saúl estimó que “es algo muy orquestado”, y además precisó que quien hablaba tenía voz de centro américa.