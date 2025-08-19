Nuevos vehículos retenidos e infracciones registradas

En el marco de los operativos de control que se desarrollan de manera permanente en distintos puntos de la ciudad, desde el área de Tránsito del Municipio se informan los resultados de la última semana.

Durante los procedimientos se controlaron 425 vehículos, en los que transitaban vecinos de la ciudad y también conductores provenientes de distintos puntos de la provincia.

Vehículos retenidos: 8

4 motos

4 autos

Principales infracciones detectadas:

Estacionamiento en línea amarilla: 30

Licencia vencida: 7

Falta de casco: 4

Falta de licencia: 8

Falta de seguro: 8

Dominio (patente) irregular o ausente: 3

Cédula verde vencida: 4

Estos controles se realizan con el objetivo de prevenir accidentes, ordenar el tránsito y mejorar la seguridad vial en beneficio de todos los vecinos.

Desde el Municipio se recuerda la importancia de circular con la documentación correspondiente, respetar las normas y utilizar siempre los elementos de seguridad obligatorios.

