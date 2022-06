“Nunca voy a creer que se suicidó”, aseguró la mamá de la joven muerta en la comisaría de Laprida

María Laura, la mamá de Daiana Abregu, la joven muerta en circunstancias dudosas en la Comisaría de Laprida, aseguró hoy que su hija fue asesinada. Recordó la razón por la que había sido detenida, una pelea con otra joven a la salida de un local bailable, pero a pesar de que durante horas la madre y el hijo de Daiana esperaron durante horas que volviera a su casa, la última noticia que tuvieron de la joven vino de parte de la Policía: se había suicidado. “Según ellos se ahorcó con una campera de jean. Según ellos lo hizo sentada debajo de una ventana del lugar donde se reciben visitas. Pero ella era una chica feliz, alegre, que tenía toda una vida por delante”, aseguró María Laura.

“La vida nuestra hoy sigue haciendo marchas día por medio hasta saber la verdad. Y tristes, porque dejó una criatura de 9 años a la que todos los días tenemos que consolar. El ahora está escribiendo un cuaderno sobre la madre”, relató la mamá de Daiana.

Hasta el momento, como resultado de la investigación, hay sólo una numeraria policial desafectada. Ayer los familiares de Daiana y vecinos de Laprida volvieron a marchar pidiendo justicia; pero el rol que están cumpliendo las autoridades políticas del distrito no es el que María Laura esperaba: “desde el 13 de junio, cuando marchamos a la casa de los autores, digamos, y del jefe de Policía, el intendente quizá se ofendió, porque no recibimos ni siquiera un mensaje de él”.

“Quiero saber la verdad porque no creo, y no voy a creer nunca, que mi hija quiso quitarse la vida. Ella al lunes siguiente se iba a vivir a La Plata, porque acá no conseguía trabajo, y ya la estaban esperando allá”, concluyó la mamá.

