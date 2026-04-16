Obstruyó el ingreso a un garage y rompió el parabrisas con un criquet

16 abril, 2026 612

Un hombre de 29 años quedó a disposición de la Justicia luego que la Policía constatara que había dañado el parabrisas del vehículo de un vecino utilizando un criquet.

El hecho ocurrió en la noche del miércoles, en calle Dorrego, y el suceso habría sido el desencadenante de otra situación, cuando el damnificado, un hombre de 79 años, corriera empujando, porque no tenía freno de mano colocado, el auto del preso, porque estaba estacionado frente a su domicilio y le restaba espacio para estacionar su rodado, lo que generó el enojo desmedido del ahora aprehendido.

Se iniciaron actuaciones por el delito de Daño, con intervención de la UFIJ Nº 17 a cargo del Dr. Gabriel Iván Lopazzo.

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