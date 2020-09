Ocasionan importantes daños en una cabaña de Reta

Desconocidos ingresaron a unas de las cabañas que se encuentran ubicadas en 31 entre 48 y 50 de la localidad de Reta y ocasionaron serios destrozos.

Ayer por la tarde fue informado el dueño de Cabañas Amanecer, el Ing. Emilio Goyeneche, que habían entrado con fines de robo. En el lugar no se constató ninguna faltante pero si muchos daños.



En diálogo con LU 24 Goyeneche contó que le avisó el hombre que corta el pasto: “Destruyeron toda la casa. Era preferible que me robaran, para la destrucción de lo que han hecho”.

Entre los daños enumeró “la puerta que la sacaron con el marco, los dos baños los explotaron, los enchufes, cuatro o cinco rotos a patadas, las ventanas de la planta baja los vidrios están todos rotos, el inodoro, el bidet, la bacha de lavarse las manos que era de vidrio, la cocina la desarmaron, la heladera del lado de adentro, arriba rompieron el aire acondicionado, una cama, las frazadas, casi todo rompieron”, dijo y también mencionó que los faroles que se prenden solo fueron arrancados y rompieron caños de agua, “ocasionaron daños económicos muy grande”, expresó.

Supone que el día en que ocurrió el hecho fue el lunes 14 de septiembre porque cortaron el cable de internet pensando que era de una cámara de seguridad, y desde Eternet le dijeron que el sistema se cortó a partir del 14 de septiembre. Ningún vecino escuchó ruidos.

Descartó que el hecho este vinculado con una venganza: “Me parece todo rarísimo, me conoce todos en Reta. El terreno de la casa de mi abuelo es donde está la cabaña. Tenía un televisor de 32 pulgadas y lo había sacado, me lo lleve. Han entrado a buscar eso y no lo encontraron y rompieron todo por maldad”.

La denuncia fue radica en la Comisaria por el hombre que encontró el desastre, estuvo la policía científica tomando huellas. El ingeniero habló con los uniformados y le dijeron que sospechan de un menor de edad, pero que no pueden hacer nada.

“Se está robando mucho. Está muy bravo para un pueblo muy chico, de 900 habitantes que no se pueda controlar, es una cosa de locos, si me pongo yo de comisario que no tengo ni idea, yo creo que lo hago andar a este pueblo”, concluyó.

